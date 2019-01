O dono da festa foi preso ainda na noite de sábado, e confessou o crime. O homem e a mulher foram atingidos com um apenas um tiro. De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, os chumbos do cartucho da escopeta se espalharam no momento do disparo e atingiram o rosto, a cabeça e outras partes das duas vítimas que foram levadas ao Pronto-Socorro, mas não correm risco de perder a vida.