A Polícia Civil através da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Dcore), apresentou na manhã desta quarta-feira (23), a prisão de Emanuelle Ferreira de Paula e Antônio Raimundo Brandão de Paiva, suspeitos pelo crime de tentativa de latrocínio.

O fato aconteceu na segunda-feira (21), no bairro Nova Estação.

De acordo com o delegado responsável pela prisão Sérgio Lopes, o casal foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma residência saindo da casa da vítima, levando uma televisão de 42 polegadas. Durante a ação, eles esfaquearam o idoso de 71 anos.

O idoso foi encontrado ferido pelos vizinhos e levado ao hospital onde permanece internado. A situação clínica dele requer cuidados, contudo, não corre mais risco de vida.

As facadas atingiram a região do abdômen do idoso que passou por cirurgia e está internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O delegado responsável pelas investigações, Sérgio Lopes, informou que a mulher confessou ter dado as três facadas na vítima. A dupla teria arrombado a casa do idoso, que ainda reagiu mas acabou sendo atingido pelas facadas.

“Assim que fomos informados dessa tentativa de latrocínio designamos uma equipe para sair em diligência e, na manhã desta terça, conseguiram localizar os autores na sua própria residência. No local, foi encontrado o aparelho de televisão subtraído e a mulher estava com a mesma roupa que ela tinha usado durante o crime e estava cheia de sangue”, afirmou o delegado Sérgio Lopes.

Emanuelle indicou ainda, de acordo com Lopes, o local onde ela e o companheiro esconderam a faca usada no crime. “Estava enterrada na casa da vítima. O idoso foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital. Aparentemente não corre risco de morte”, disse.

