De acordo com a PRF, a caminhonete foi parada em uma abordagem de rotina, no Km 01 da rodovia. Os suspeitos teriam saído de Porto Velho e seguiam para Foz do Iguaçu (PR). Ao solicitarem os documentos, os agentes perceberam que o motorista, de 65 anos, demonstrou nervosismo.

Em seguida, os agentes informaram ao casal que solicitariam a presença de uma policial feminina, para revistar a mulher. Diante disso, a suspeita disse que não seria necessária a revista e revelou que estava com diamantes escondidos na calcinha.

As pedras, afirma a PRF, foram extraídas ilegalmente da Reserva Roosevelt, que pertence a União, e fica na cidade de Espigão do Oeste, Sul do estado. Vilhena está a cerca de 700 km de Porto Velho.

De acordo com a Polícia, o casal mora em Porto Velho. Os agentes narraram que ambos demonstraram nervosismo durante a fiscalização, ‘o que elevou o nível de alerta dos agentes da PRF’.

A Polícia relatou que o casal contou que havia comprado as pedras na cidade de Ji-Paraná por R$ 300 mil. O destino final seria Foz do Iguaçu, no Paraná, onde as pedras seriam negociadas.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, onde será instaurado um inquérito policial.