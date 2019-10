“Com quatro meses de gravidez, minha mulher recebeu uma ordem médica de não sair de casa para nada, tinha que ficar deitada, teve que fazer um procedimento para conseguir segurar as meninas. Foi uma gestação de muita luta e graças a Deus e Nossa Senhora elas estão bem hoje. Nossa vida mudou toda a partir do nosso primeiro momento com a igreja e com a devoção à Nossa Senhora. Ela é tudo na nossa vida”, afirma.