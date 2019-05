Os dois foram socorridos por populares que passavam pela estrada

Uma funcionária pública municipal, cujo identidade não foi divulgada, sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (30) na BR-317, próximo ao município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações extraoficiais, a mulher conduzia um Onix prata e estava vindo de Rio Branco na companhia do namorado quando no decorrer do caminho, a condutora teria dormido ao volante, momento em que o carro capotou e caiu na ribanceira.

Os dois foram socorridos por populares que passavam pela estrada e, por sorte, não ficaram feridos gravemente, pois no momento do impacto estavam com cinto de segurança. Houve apenas perdas materiais do veículo que ficou danificado.