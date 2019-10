Este foi o primeiro casamento coletivo realizado e comemorado dentro de uma prisão no pais.

A Penitenciária Modelo Villa Busch, em Cobija/Pando/Bolivia, foi palco na última sexta-feira (11), primeiro casamento coletivo realizado no sistema penitenciário boliviano. Oito casais disseram “sim”, renovando seus votos matrimoniais em nome de um amor que faz superara até mesmo as barreiras impostas pelo cárcere, onde não foi capaz de atrapalha o momento da benção sacerdotal, direcionada aos noivos declarados oficialmente casados em cerimonia realizada pela primeira no país boliviano.

A CERIMÔNIA

Os noivos se trajaram a rigor: homens de terno e gravata e as noivas com o tradicional vestido. E não faltou nenhum requisito de cerimonial de casamento. Teve a presença da família, crianças como porta-alianças, corredor decorado para a passagem dos noivos, cenário montado para fotografias, um ambiente decorado com arranjos, flores e balões, a benção pastoral e a presença do juiz de paz.

Veja vídeo de Kike Navala – Periodista de Pando: