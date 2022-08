Casemiro chora ao se despedir do Real Madrid rumo ao Manchester United

Boa estreia de Soteldo no Santos, confusão na Arena do Grêmio, maqueiro pistola, “nota oficial” de provocação, Hulk vaiado e mais virais no fim de semana de jogos

O equilíbrio deu o tom da 23ª rodada da Série A, com cinco jogos empatados em 1 a 1, e outros três vencidos pelo placar mínimo de 1 a 0. E em meio à escassa produção ofensiva das equipes, a goleada do Fluminense sobre o Coritiba por 5 a 2, pautada nas táticas do Dinizismo, se destaca em mais uma edição do Viralizou.

Mas placar baixo também pode significar um bom jogo. Que o diga a partida entre Palmeiras e Flamengo, empatada em 1 a 1 e com direito a discussão no fim – fazendo jus à rivalidade pelo posto de melhor time do Brasil.

Nos virais do fim de semana também teve estreia de Soteldo no Santos, confusão na Arena do Grêmio, maqueiro pistola, “nota oficial” de provocação, Hulk vaiado, chuva de pênaltis em Bragantino x Ceará, “geração mimada” e mais. Confira:

Rivalidade e clima quente

Uma das rivalidades mais fortes recentes no futebol brasileiro rendeu um bom jogo neste domingo, com Palmeiras e Flamengo empatando em 1 a 1 no Allianz Parque. No duelo do líder com o então vice-líder (o Fla, que preservou alguns titulares no primeiro tempo, caiu pra 3º com o resultado), teve golaço, gol anulado por impedimento e pênalti pedido nos acréscimos.

Após a partida, uma discussão de praxe entre os jogadores. Motivada por um pedido de pênalti no último minuto por parte do Palmeiras . A Central do Apito não viu nada a ser marcado (veja nos vídeos abaixo) .

A estreia de Soteldo no Santos não podia ser melhor. O venezuelano jogou bem na Vila Belmiro, foi o melhor da partida e o Peixe venceu o clássico contra o São Paulo por 1 a 0. Nas redes sociais, só elogios ao meia-atacante.

O Fluminense deu uma verdadeira aula de Dinizismo no 5 a 2 sobre o Coritiba, no Maracanã. Nos dois primeiros gols, foram 43 passes dados para balançar a rede – em um deles, 16 passes trocados em 33 segundos por sete atletas. Confira nos dois vídeos abaixo:

Bragantino e Ceará empataram em 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid. Mas quem vê o placar nem imagina que “choveram” pênaltis na partida – foram cinco, sendo que três valeram e dois tiveram que voltar a cobrança. Confira no vídeo abaixo o motivo de o VAR ter mandado repetir:

Um pênalti, três cobranças! Entenda lance entre Bragantino e Ceará

Além dessas três cobranças do vídeo acima, ainda teve um pênalti batido por Lucas Evangelista, do Braga, e defendido por João Ricardo, e outro aos 50 do 2º tempo – que Luan Cândido acertou e empatou para a equipe paulista. Veja nos melhores momentos:

Hulk vaiado pela própria torcida

A fase não é boa no Atlético-MG… O Galo perdeu do Goiás por 1 a 0 em pleno Mineirão, desperdiçando chance de entrar no G-6 da Série A. E um dos escolhidos como alvo pela torcida foi o atacante Hulk, que saiu substituído num misto de aplausos e vaias.

Cuca defende Hulk após atacante ouvir vaias de parte da torcida

Se não bastasse a derrota, o Atlético-MG ainda teve que engolir uma provocação do Goiás nas redes sociais… O Esmeraldino depois apagou a postagem e se desculpou pela alfinetada.

Jogo ofuscado por briga

O empate entre os campeões brasileiros Grêmio e Cruzeiro, por 2 a 2, pela Série B, foi ofuscado por duas brigas entre a própria torcida do time gaúcho que paralisaram o andamento da partida. Alguns torcedores precisaram pular para fora do setor na tentativa de se proteger (veja no vídeo).

Durante o jogo, um momento curioso. O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, voltou a ser expulso por reclamação – foi a quarta expulsão na temporada. Na coletiva, o uruguaio disse que não falou nada ao juiz e que podia provar, pois estava sendo gravado para um documentário do clube.

Após ser expulso, Pezzolano esbraveja no caminho ao vestiário

Na vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão, o zagueiro Ceballos, do time cearense, caiu desacordado no gramado após choque de cabeça com Yuri Alberto e deixou o campo de ambulância.

Os jogadores ficaram tensos em campo, pedindo atendimento. Mas, ainda bem, o zagueiro está consciente, realizou tomografia e os exames não mostraram alterações. Por precaução, passará por novas avaliações.

O Dérbi Campineiro costuma ser pegado. E no sábado não foi diferente, com uma falta marcada aos três segundos de jogo. Isso é que é vontade.

A Ponte Preta venceu o Guarani por 1 a 0, e uma das cenas que chamou a atenção foi o meia Giovanni Augusto pistola com o companheiro Rodrigo Andrade. Os jogadores do Bugre discutiram no intervalo e Giovanni criticou a “geração mimada” que não aceita críticas.