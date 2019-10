I Feira Criativa da Casinha Ocupação Cultural

Localizada no bairro Mascarenhas de Morais, a Casinha Ocupação Cultural reuniu no último domingo, 13, artistas, artesãos, ativistas culturais, sociais e ambientais para comemorar quatro anos de atividades.

A data foi marcada e celebrada com a realização da I Feira Criativa. A iniciativa buscou aproximar a comunidade as suas atividades. Com a participação de várias expositores de decoração, artesanato, crochê, produtos ecológicos, plantas e culinária orgânica e cultura indígena.

Segundo Iwlly Cristina, uma das realizadoras e expositoras, “a feira foi um momento de celebração e reuniu muita gente em torno do consumo consciente. Durante todo o dia não produzimos lixo, com descartáveis e plástico. A mensagem era o consumo consciente.”

Quem prestigiou gostou, apoiou e ainda teve um dia com música, poesia, oficina de produção de sabão caseiro em barra a base de óleo de cozinha usado, aula experimental Hatha Yoga e muito mais. Josi Oliveira, moradora do bairro, que prestigiou a feira junto com seus filhos, acredita que “atividades como essa são importantes: reúne a comunidade, valoriza os espaços públicos e educa para o consumo consciente.”

Diogo Soares, que ajudou a organizar a feira e participou apresentando sua música e poesia aos visitantes, destacou que “a iniciativa é a construção de mais um espaço para diálogos e trocas de saberes, sabores. Um momento lindo de generosidade e afeto. O mais legal foi que a comunidade pode ter acesso a nossa arte e também aquece a economia e o coração.”

O sucesso só foi possível graças à união de muitas pessoas, que já se preparam para novas edições. Siga as redes sociais da turma e fique ligado em novos eventos Instagram @feiracriativa.ac

Texto Alexandre Nunes / Fotos Ramon Aquim

Comentários