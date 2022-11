Casos de dengue no Acre diminuíram quase 80% em 2022; vacina para doença já está em teste

Professores do cursinho Kuadro, em parceria com o R7, respondem às questões do primeiro dia de prova realizado neste domingo (13)

Os estudantes que participaram da primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (13) podem conferir abaixo a correção extraoficial do primeiro dia de obras. O gabarito foi feito pelos professores do cursinho Kuadro.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, deverá divulgar os gabaritos oficiais até o próximo dia 23.

Veja abaixo a correção extraoficial.

PROVA AMARELA

Linguagens e Códigos

Inglês

1 – D

2 – E

3 – C

4 – D

5 – B

Espanhol

1 – D

2 – A

3 – E

4 – A

5 – A

6 – D

7 – E

8 – B

9 – C

10 – A

11 – B

12 – E

13 – D

14- C

15 – B

16 – A

17 – A

18 – D

19 – C

20 – C

21 – A

22 – C

23 – E

24- E

25 – A

26 – D

27 – B

28 – E

29 – A

30 – A

31 – A

32 – A

33 – B

34 – D

35 – B

36 – C

37 – C

38 – C

39 – A

40 – B

41 – E

42 – E

43 – C

44 – B

45 – B

Ciências Humanas

46 – E

47 – C

48 – D

49 – A

50 – B

51 – C

52 – D

53 – D

54 – A

55 – A

56 – E

57 – C

58- B

59 – A

60 – B

61 – E

62 – C

63 – A

64 – E

65 – B

66 – A

67 – E

68 – A

69 – C

70 – D

71 – E

72 – E

73 – D

74 – A

75 – B

76 – B

77 – D

78 – D

79 – A

80 – E

81 – A

82 – B

83 – C

84 – E

85 – D

86 – A

87 – A

88 – A

89 – D

90 – B

PROVA BRANCA

Linguagens e Códigos



Inglês

1 – B

2 – D

3 – E

4 – C

5 – D

Espanhol

1 – A

2 – A

3 – D

4 – A

5 – E

6 – C

7 – C

8 – C

9 – D

10 – C

11 – C

12 – E

13 – A

14 – D

15 – C

16 – B

17 – B

18 – A

19 – A

20 – A

21 – E

22 – E

23 – C

24- A

25 – B

26 – A

27 – B

28 – E

29 – A

30 – C

31 – E

32 – B

33 – E

34 – A

35 – D

36 – C

37 – B

38 – E

39 – B

40 – D

41 – B

42 – D

43 – B

44 – A

45 – A

Ciências Humanas

46 – A

47 – B

48 – E

49 – C

50 – A

51 – B

52 – B

53 – C

54 – D

55 – E

56 – A

57 – C

58 – D

59 – C

60 – E

61 – D

62 – A

63 – A

64 – A

65 – D

66 – B

67 – C

68 – D

69 – D

70 – A

71 – E

72 – C

73 – D

74 – A

75 – B

76 – A

77 – E

78 – C

79 – B

80 – E

81 – B

82 – A

83 – E

84 – E

85 – D

86 – A

87 – A

88 – E

89 – A

90 – B

PROVA AZUL

Linguagens e Códigos



Inglês

1 – D

2 – C

3 – B

4 – D

5 – E

Espanhol

1 – E

2 – D

3 – A

4 – A

5 – A

6 – E

7 – A

8 – A

9 – A

10 – C

11 – A

12 – B

13 – B

14- D

15 – B

16 – E

17 – A

18 – D

19 – C

20 – C

21 – B

22 – E

23 – A

24- E

25 – C

26 – C

27 – B

28 – B

29 – D

30 – C

31 – B

32 – A

33 – A

34 – D

35 – C

36 – C

37 – A

38 – B

39 – E

40 – E

41 – B

42 – D

43 – A

44 – C

45 – E

Ciências Humanas

46 – A

47 – E

48 – A

49 – B

50 – E

51 – E

52 – D

53 – A

54 – E

55 – B

56 – A

57 – A

58- E

59 – C

60 – B

61 – E

62 – C

63 – D

64 – A

65 – B

66 – C

67 – D

68 – D

69 – A

70 – A

71 – A

72 – D

73 – B

74 – C

75 – E

76 – D

77 – A

78 – E

79 – A

80 – C

81 – D

82 – B

83 – B

84 – D

85 – D

86 – A

87 – B

88 – E

89 – C

90 – A

PROVA ROSA

Linguagens e Códigos



Inglês

1 – C

2 – D

3 – B

4 – E

5 – D

Espanhol

1 – A

2 – A

3 – D

4 – E

5 – A

6 – C

7 – A

8 – A

9 – B

10 – D

11 – B

12 – E

13 – B

14- D

15 – D

16 – C

17 – B

18 – B

19 – E

20 – A

21 – A

22 – C

23 – E

24- A

25 – B

26 – E

27 – C

28 – A

29 – B

30 – E

31 – E

32 – A

33 – A

34 – A

35 – C

36 – B

37 – B

38 – E

39 – A

40 – D

41 – D

42 – C

43 – C

44 – C

45 – C