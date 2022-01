Casos de furtos e assaltos diminuem em Brasiléia e Epitaciolândia mas aumenta em Cobija

Após a chegada do BOPE e militares da Policia Militar durante o período de protesto pelos altos índices de assaltos em ambos os municípios no inicio do mês de novembro de 2021, casos de assaltos a mão armada e pequenos furtos tem diminuído nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, resultado do desempenho dos militares em relação aos delinquentes.

Por outro lado, no país vizinho, Bolívia, mais precisamente na cidade vizinha, Cobija, os índices de assaltos aumentaram, de acordo com a Imprensa local, nas ultimas 24 horas, pelo menos 2 assaltos a mão armada formam praticados. Presidentes de bairros e moradores pedem ajuda as autoridades para que reforcem a segurança nos bairros mais “quentes” do município, tendo em vista os assaltos frequentes na região que tem causado medo a população.

O ultimo caso ocorreu na data de ontem, 13, por volta das 20 horas no bairro 27 de junho, onde dois sujeitos a bordo de uma motocicleta modelo de mulher interceptaram uma pessoa do sexo masculino que estava na rua usando seu telefone celular de acordo com populares no local do fato. Posteriormente os sujeitos fugiram fazendo pelo menos 4 tiros com projétil de arma, não conseguindo causar danos pessoais à vítima.

Na noite de 06 de janeiro quase ao mesmo horário, no bairro “Las Palmas”, dois sujeitos com as mesmas características interceptaram duas mulheres que se encontravam nos arredores de sua casa, roubando-lhes a sua motocicleta e dinheiro.

A Policia Boliviana relatou a imprensa que segue atrás da identificação dos delinquentes, enquanto isso, a população almeja maior controle da situação.

Com informações de Kikenavalaperiodista

Comentários