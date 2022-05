Castanha produzida no Acre é destaque em evento de importação e exportação

Durante o encontro sobre importação e exportação Businnes Day Rondônia, que está sendo realizado esta semana em Porto Velho, a castanha produzida no Acre tem sido um destaque. Os participantes do evento experimentam o alimento e demonstram interesse pela negociação do produto.

“Trouxemos seis empresas que representam o segmento da castanha no Acre. Fizemos demonstração do produto in natura, e também dele já beneficiado e embalado”, explica o presidente do Sindicato das Indústrias Florestais Não Madeireiras do Acre, Eder Frank.

Atualmente a castanha é o segundo produto mais vendido da balança comercial do Acre, perdendo apenas para a madeira. No ano de 2021, sua exportação gerou 34 milhões de dólares.

“Os peruanos já estão entre os nossos melhores compradores e, durante o evento, houve novas tratativas com outros empresários do Peru e também iniciamos negociações com a Bolívia”, destaca Eder.

Sobre a relação entre os países, o empresário peruano Hernan Jaramillo conta que há 20 anos atua no ramo e há cinco se estabeleceu no Acre, no Parque Industrial Rio Branco, na capital.

“Compramos castanha de produtores de todos os municípios do Acre, beneficiamos e exportamos, principalmente para o Peru e também nacionalmente, para estados como Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Conseguimos gerar entre sete e dez milhões de reais por ano”, pontua Jaramillo.

De acordo com o coordenador da comitiva acreana no evento, o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, “esse é um dos setores para o qual o governo tem um olhar diferenciado e já está com propostas para incentivar mais a industrialização no estado”.

Outro participante do encontro foi Raiolando Oliveira, do ramo de alimentos, que trabalha desde 2014 com agricultura, plantando milho e soja, com uma produção de 800 toneladas por mês. Oliveira mantém sua fábrica de alimentos também no Parque Industrial de Rio Branco.

Sobre o encontro, o empresário destaca: “Só temos a ganhar com a participação em eventos como este, pois como não temos muito para investir em divulgação e nesses encontros podemos apresentar nossos produtos”.

O evento, iniciado na quarta-feira, 27, estende-se até esta sexta, 29, movimentando o setor empresarial dos estados do Acre e Rondônia e envolvendo representantes do Peru, Bolívia, China e Estados Unidos.

