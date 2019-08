A receita é antiga, mas para muitos especialistas a frase que se imortalizou no Flamengo (de que craque se faz em casa) também dever ser usada para o futebol acreano.

Grandes jogadores acreanos como Dadão, Artur e Testinha e o goleiro Weverton (Palmeiras), que passaram pelos gramados do José de Melo, foram formados nos campinhos de pelada ou em trabalhos de base realizados em clubes locais.

Rei Artur, que fez fama jogando no Clube do Remo e no Porto, até hoje dos jogadores formados no Acre foi quem mais ganhou destaque dentro e fora do Brasil.

Nos últimos anos, o Galvez passou a investir na formação de atletas e começou a dominar o futebol de base. Especialmente as categorias Sub15, Sub17 e Sub20. Tanto que em 2019, o Imperador conseguiu a melhor campanha de uma equipe do Acre na Copa São Paulo de Juniores.

O Atlético Acreano também rende um capítulo à parte. Depois de encantar o Brasil em 2017, conquistando o acesso para a Série C, apenas com atletas formados nos gramados acreanos, a diretoria mudou o planejamento em 2019.

Para esta temporada, praticamente todo o time considerado titular foi negociado. E a montagem do novo elenco não contemplou atletas com a mesma qualidade dos que foram negociados. O resultado é que o Galo está praticamente rebaixado para a Série D em 2020.

Porém, a base mais uma vez mostra que o futuro pode ser promissor. O time Sub17 do Atlético-AC garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil da categoria, ao eliminar um time do Verê-PR, por 2 a 0, na Arena da Floresta.

Agora os garotos acreanos vão enfrentar a forte equipe do Vasco da Gama-RJ. Mais um exemplo de que investir na base é sinônimo de bons resultados a médio e longo prazo.

Senildo Melo é cronista esportivo e assina a coluna Gazeta Esportiva no site AGazeta.Net e a coluna Balanço Esportivo no programa Balanço Geral Acre de segunda a sexta na TV Gazeta. Foto: Arquivo pessoal