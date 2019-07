A comunidade de Boca do Acre mostrou como se organiza uma cavalgada. Na manhã deste domingo (14), sob a coordenação da comissão organizadora da VIII EXPOBOCA, a cidade parou para ver a cavalgada passar.

As comitivas, seguidas por de veículos, motos, quadriciclos e lógico centenas de pessoas em cavalos, percorreu um trecho de quase 15 km, saindo da cidade baixa até o parque de exposições, localizado 4 km após o Platô do Piquiá.

Nem a alta temperatura desanimou os participantes, que agitaram durante todo o trajeto. Camila Lima, rainha do rodeio, conduziu a cavalgada. No meio do caminho, ela se encontrou com o prefeito Zeca Cruz e seus convidados. Entre eles o prefeito de Lábrea, Jean Barros e o deputado federal Átila Lins.

Segundo a organização, este ano, a cavalgada registrou o maior público de todas as edições, o que consolida a Feira Agropecuária de Boca do Acre, como o maior evento do segmento na região.

A noite, a Feira se encerra com a disputa pela prêmio de R$ 15 mil entre os vinte peões classificados para a final do rodeio.

Por Jairo Barbosa

