Com certeza esse primeiro dia de setembro ficará na história dos epitaciolandenses e dos visitantes do VIII Cirquito Country e 2º Feira Agropecuária de Epitaciolândia, realizado pela prefeitura municipal, na atual administração do gestor Tião Flores com o apoio incondicional de sua equipe.

Durante o dia deste sábado, dia 1º, aconteceu a tão esperada cavalgada que partiu do km 3 da BR 317, passando pelas principais ruas da cidade. Devido determinações do Ministério Público, houve algumas das mudanças de trajeto, que não afetou muito o brilho.

Durante a noite, a programação continuou com campeonato de rodeio, espaço para refeições, alimentação, diversão para crianças, bebidas, o desfile da escolha Garota Country 2018 e apresentação das bandas locais e em seguida, o show nacional com a dupla Cácio e Marcos que animaram os presentes.

Se acredita que o espaço tenha recebido cerca de 16 mil pessoas, ficando quase que lotado. “Estamos felizes vendo esse público presente aqui hoje. Quero parabenizar nossa equipe que se esforçou muito para que tudo pudesse ocorrer dentro do cronograma. Já estamos pensando no ano de 2019, onde iremos melhorar ainda mais e obrigado aos que vieram aqui abrilhantar o nosso VIII Circuito Country e Feira de Agronegócios”, disse o prefeito Tião Flores.

O um dos momentos mais esperado, ficou a cargo do desfile para escolha da nova Garota Country, que irá reina neste ano de 2018. Foram 10 belas jovens que mostraram beleza e simpatia, sendo que apenas três seriam selecionadas e, uma escolhida para o novo reinado.

A nova Garota Country 2018, ficou com a bela Raiane Neves. A Rainha do Rodeio, ficou para a jovem Mayane Sobrinho. A Garota Simpatia, ficou para Ângela Parteli. Todas foram agraciadas com prêmios oferecidos pela Prefeitura e patrocinadores.

Logo após, foi a vez da dupla sertaneja Maicon e Marcos que levou os novos e antigos sucessos para a plateia.

