CBF divulga detalhes dos jogos de Humaitá e Rio Branco-AC na Copa Verde

Tourão de Porto Acre enfrenta Náutico-RR no dia 25 de outubro, às 20h, no Florestão. Estrelão vai encarar Tuna Luso-PA no dia 28, às 22h, no mesmo local. Jogos no horário de Brasília

A 11 dias do início da Copa Verde, o Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os detalhes das partidas de Humaitá e Rio Branco-AC na competição.

O Tourão de Porto Acre, que fará o jogo de abertura, vai enfrentar o Náutico-RR no dia 25 de outubro. O Estrelão, que estreia na segunda fase, receberá a Tuna Luso-PA no dia 28. Jogos de Rio Branco-AC e Humaitá na Copa Verde serão no estádio Florestão, na capital do Acre — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha As duas partidas serão no estádio Florestão, na capital do Acre. O Humaitá joga às 20h e o Rio Branco-AC a partir das 22h. Os jogos são no horário de Brasília (DF). A primeira e a segunda fase serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis. Quem avançar de Humaitá x Náutico-RR terá o Paysandu como adversário na segunda fase. Quem se classificar de Rio Branco-AC x Tuna Luso-PA enfrenta São Raimundo-RR ou São Raimundo-AM nas quartas de final.

