Por Globoesporte.com

Em um jogo bastante movimentado, com 11 cartões amarelos para o Botafogo e nenhum para o Palmeiras, foram os paulistas que saíram de campo com a vitória por 1 a 0. O gol foi marcado por Gustavo Gómez, em penalidade assinada pela arbitragem depois do uso do VAR , o árbitro de vídeo.

A CBF retirou na tarde desta quarta-feira os três pontos da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo – por 1 a 0 – da tabela oficial do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ordenou que a entidade não homologasse o resultado em função de recurso do Botafogo contestando uma possível infração ao protocolo do árbitro de vídeo, o VAR. Dessa forma, o Palmeiras, ainda líder com 13 pontos, fica por ora somente um à frente do Atlético-MG, que tem 12.