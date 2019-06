Clientes que precisam fazer procedimento receberão mensagem de texto informando como agir

O prazo para recadastramento de clientes com celulares pré-pago no país foi ampliado pelas operadoras de telefonia. De acordo com informações da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a partir de 31 de julho, a atualização deverá ser feita pelos clientes dos estados do Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina.

Os clientes com alguma pendência receberão uma mensagem de texto com orientações sobre como agir. O intuito é evitar fraudes e dar mais segurança aos consumidores. Quem precisar e não realizar a atualização terá a linha bloqueada. É possível obter mais informações no site da Anatel O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil) divulgou um cronograma a ser seguido pelos estados. O projeto foi batizado de “Cadastro Pré-pago”.

