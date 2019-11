Na última quarta-feira (20) a coordenadora Silvana Barreto juntamente com os professores e demais funcionários do CEMAPE realizaram um chá da tarde com os alunos, pais e responsáveis com o objetivo de promover a inclusão, interatividade e a proximidade entre os envolvidos.

De acordo com a secretária de Educação Adriana Rogéria, o objetivo foi alcançado, já que a maioria dos convidados se fizeram presentes. “É sempre bom interagir com essa equipe, o clima aqui é maravilhoso, o respeito, a coletividade, o amor e a amizade imperam no ambiente. Parabenizo a equipe em nome da coordenadora Silvana pela iniciativa.” Disse Adriana.

Comentários