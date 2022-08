No entanto, o instituto reconhece que está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais.

O Censo Demográfico 2022 entrevistou desde o dia 1º até esta terça-feira (30) 59.616.994 pessoas em mais de 20 milhões de domicílios no país. O balanço é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por unidades da Federação, 36,51% dos entrevistados estavam na região Nordeste, 35,51% no Sudeste, 11,87% no Sul, 9,44% no Norte e 6,67% no Centro-Oeste. Nesse caso, o balanço leva em conta o total de 58.291.842 pessoas recenseadas em 20.290.359 domicílios do país até a segunda-feira (29).

De acordo com o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, a produtividade dos recenseadores está dentro do esperado. “Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos”.

Por unidades da Federação, São Paulo está no topo do ranking com maior número de moradores recenseados, seguido de Minas Gerais e Bahia. Veja abaixo:

Falta de recenseadores dificulta coleta

No entanto, o instituto reconhece que está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais. Em todo o país, o IBGE informou que conta com 144.634 recenseadores em ação, 78,8% do total de vagas disponíveis.

O estado com maior déficit de recenseadores é o Mato Grosso, com 51,2% do número de vagas. Já Alagoas está com 99,6% dos postos ocupados.

“Onde o desemprego é menor, é mais difícil despertar o interesse das pessoas para trabalharem temporariamente como recenseador. Além disso, em alguns locais, por questões específicas, a coleta foi iniciada um pouco depois”, esclarece Duarte.

O IBGE informa que tem lançado editais de processos seletivos complementares para preencher essas vagas. O último processo seletivo encerrou as inscrições nesta segunda-feira (29) e ofereceu 6.514 vagas de recenseador e 251 vagas de agente censitário municipal e supervisor.

Reportagem do g1 publicada nesta segunda-feira mostrou que vários estados do país estão registrando contratempos na coleta, o que também está levando recenseadores a desistir do trabalho. Entre os relatos estão dificuldades para serem atendidos pelos moradores, recusas de entrevistas, tentativas de estupro, agressões verbais e físicas, roubos de equipamentos e bens pessoais e atrasos nos pagamentos da remuneração.

Duarte informou que cerca de 2,3% dos domicílios se recusaram a responder, percentual que se espera ser reduzido até o final da operação, após aplicados todos os protocolos de insistência.

O diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, reconheceu os problemas, mas garante que eles estão sendo resolvidos, de acordo com o Valor Online. Ele mencionou recusas da população em responder a pesquisa e casos de assaltos dos dispositivos usados para os questionários, mas não citou o atraso no pagamento dos recenseadores nem a desistência das equipes de trabalhos.

“Estamos com 30 dias de coleta em campo. O primeiro step [etapa] da recusa é bem alto, depois diminui, mas acaba tornando o trabalho do recenseador mais difícil e não tão célere. Alguns problemas estão acontecendo. É uma coisa que já sabíamos. Temos bem claro o que é o Censo no país e a dificuldade de colocar esse exército de recenseadores na rua”, afirmou na entrevista coletiva desta terça.

“Temos inclusive casos de assalto, levando dispositivos. E temos recusa, claro, mas estamos chegando lá. Seguimos com algumas dificuldades. Estamos tendo problemas, vamos tentar resolvê-los e estamos resolvendo”, acrescentou.

Duarte também admitiu “relatos de recusas diferenciados de Censos anteriores”. “A gente tem que se adaptar, pensar soluções e definir algumas metas para que a gente possa entregar o melhor Censo. Relatos de recusas têm sido diferenciados de Censos anteriores. Mas o instituto está fazendo o trabalho para tratar esse grande herói do Censo que é o recenseador”, disse.

Indígenas e quilombolas estão incluídos

Segundo o IBGE, 450.140 indígenas (0,77%) e 386.750 quilombolas (0,66%) foram contados até o momento. “Quanto aos quilombolas, mesmo sendo parcial, esse já é um número inédito, pois é a primeira vez que estamos fazendo essa investigação”, comenta Duarte.

Em relação ao tipo de questionário, 88,2% dos domicílios (17.697.415) responderam ao questionário básico e 11,8% (2.365.208) ao ampliado. O tempo mediano de preenchimento tem sido de 6 minutos para o questionário básico e de 18 minutos para o questionário ampliado.

A maior parte dos questionários (99,7%) foi respondida de forma presencial, sendo que 34.055 domicílios optaram por responder pela internet e 30.202 pelo telefone.

Considerando os 452.246 setores censitários urbanos e rurais do país, 38,4% estão sendo trabalhados. O estado mais adiantado em termos de percentual de setores trabalhados é o Rio Grande do Norte (53%), seguido por Pernambuco (52,45%) e Distrito Federal (52,04%). Já os estados de Mato Grosso (21,81%), Roraima (25,75%) e São Paulo (29,63%) são os com menor percentual de setores trabalhados.

Até o momento, 47,8% da população recenseada eram homens e 52,2% eram mulheres. “Já conseguimos observar na pirâmide parcial o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 40 e 20 anos, conforme o esperado”, diz o gerente técnico do Censo.

Pirâmide etária por sexo mostrada pelo Censo — Foto: Divulgação/IBGE

A coleta do Censo Demográfico 2022 começou no dia 1º de agosto nos 5.570 municípios do país.

Os recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios. A estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas.

Ao todo, são 452.246 setores censitários urbanos e rurais, 5.972 localidades quilombolas, 632 terras indígenas, 11.400 aglomerados subnormais e 5.494 grupamentos indígenas. O custo da operação é de R$ 2,3 bilhões.

Serão aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

O questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet. Agentes da Central de Atendimento ao Censo (0800 721 8181) responderão a dúvidas, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante autorização, poderão preencher o questionário em entrevista.

Identificação dos recenseadores

Os recenseadores estarão uniformizados com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC).