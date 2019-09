O Centro de Referência do Idoso retomou as atividades desde segundo semestre, além do retorno das atividades foi inaugurado as melhorias que a prefeitura fez no prédio.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Tião Flores o vice-prefeito Raimundão, o Presidente da Câmara de Vereadores o vereador Nego, Secretários e assessores para dar a largada de mais um semestre de convivência social com o pessoal da melhor idade.

O Centro passou por reformas e adequação a fim de atender melhor as necessidades dos mais de 250 idosos que freqüentam o CRIE, Segundo a Coordenadora Suelen Araújo da Silva com essas intervenções feitas pela prefeitura vão melhor as condições para que eles, os idosos possam usufruir ainda mais do CRIE. “Queremos agradecer a todos que nos apóiam, principalmente ao prefeito Tião Flores que não tem medido esforços para atender nossos pedidos, e ainda agradecer nossos parceiros como: a MM Juiza Dr. Joelma Ribeiro Nogueira, vereadores dentre tantos que nos ajudam no dia a dia.” Destacou Suellen.

Tião Flores destacou a importância do Centro para a convivência social dos idosos e reiterou seu compromisso de buscar sempre recursos para atender melhor os freqüentadores do CRIE. “Queremos agradecer e dizer que essa reforma e adequação é o mínimo diante do que vocês representam para nós, vamos buscar fazer o melhor para que todos se sintam bem aqui no Centro de Referência do Idoso.” Flores garantiu ainda que até o primeiro semestre do ano que vem irar comprar um ônibus para garantir as viagens recreativas do pessoal da melhor idade de Epitaciolândia.

