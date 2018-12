O Centro de Referencia do Idoso de Epitaciolândia encerrou as atividades do ano de 2018 nesta quarta dia 19, e para fechar o ano em grande estilo foi oferecido um jantar dançante para todos os participantes do Centro.

A Festa aconteceu no Buffet Art Eventos e contou com as presenças de diversas autoridades tais como o Promotor de

Justiça Dr. Ocimar Sales, Tião Flores Prefeito de Epitaciolândia os vereadores Dino Castelo e a vereadora Lucimare de Souza alem dos secretários de Assistência Social e Cidadania Waldemir Monteiro, Meio Ambiente e Turismo Ivam Ferreira, Jose Menezes Cruz Secretário de Administração e Maria Do Carmo Flores Secretária de cultura e Esportes.

Para a coordenadora do CRIE Suellem o ano de 2018 foi bastante positivo e espera que em 2019 seja melhor ainda. “Estamos felizes de encerra mais um ano junto dessa turma da melhor idade sei que fizemos o melhor para dar tudo que eles merecem, mais sei também que em 2019 será melhor ainda, pois estar juntos dessa garotada nos enche de alegria que nos da forças para superar quaisquer obstáculos.” Frisou Suellem.

Para “Wlademir Monteiro um jantar como esse é o mínimo diante do que todos os idosos proporcinam com sua alegria contagiante.” Para nós é muito de muita alegria poder estar aqui confraternizando mais um ano de convivência, e gratificante poder estar com o pessoal de terceira idade, sempre cheio de energia e alegria que nos ajuda a enfrentar as dificuldade e vencer mais ano de trabalho.”.

Para o Prefeito Tão Flores mesmo com muitas dificuldades esta sendo possível fechar ao no com pensamento positivo. “Estamos otimistas, pois em 2019 será de muito trabalho e investimentos em Epitaciolândia tanto na Zona Urbana quanto na zona Rural.” Vamos ainda in=vestir em melhorias no Centro do Idoso para garantir um espaço mais confortável ainda para que todos possam manter esses encontros que só faz bem para a saúde de todos.

Depois de distribuição de brinde e bingos os idosos fizeram o que mais gostam de fazer, Dançar, dançar e dançar.

