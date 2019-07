Há um ano, o Centro de Tratamento de Integração Sensorial (Centrin) foi inaugurado em Cruzeiro do Sul, e desde então funciona de forma efetiva em prol de levar um tratamento e acompanhamento eficaz para mais de 60 crianças diagnosticadas com autismo.

A criação do Centrin só foi possível por meio de uma iniciativa da Ong Blue Angel, através do médico Aldemar Cândido, coordenador do local, e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do apoio do Prefeito Ilderlei Cordeiro.

“Exatamente há um ano atrás tínhamos 60 famílias desamparadas e esquecidas, que ninguém tinha feito nada por eles até então. Fui o idealizador, mas sem o apoio da prefeitura e do prefeito Ilderlei nada teria saído do papel. Hoje está tudo muito bem, todos os atendimentos sendo oferecidos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, além dos serviços de equoterapia que poderão iniciar”, agradeceu o coordenador.

A clínica foi o 1º Centro Especializado neste tipo de tratamento criado no estado do Acre e em Rondônia. A ação faz parte do compromisso da gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, de levar para população atendimentos especializados. Na última semana, o prefeito esteve reunido com médicos e profissionais da área de equoterapia, para estudar a melhor forma de inserir mais essa modalidade de tratamento para as crianças.

“Mesmo sem fazer parte das atribuições do município, desde que o Drº Mazinho nos apresentou esse projeto, fizemos questão de abraçar junto com ele essa causa, em busca de levar o melhor, uma nova vida e um atendimento especializado para inúmeras crianças que necessitavam com urgência desses serviços. Continuamos com a preocupação de melhorar e ajudar cada uma dessas famílias, por isso estamos estudando a melhor forma de inserir também o tratamento de equoterapia. Fico feliz em saber que acreditamos em um projeto que deu certo, e já está há um ano em funcionamento”, destacou o prefeito.

