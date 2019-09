O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, se apresentou ao lado de membros do Centro do Idoso da cidade, localizada na fronteira do estado do Acre.

Trajados de “Marias Bonitas” e “Lampiões”, o grupo também receberam muitos aplausos e incentivo da arquibancada. Em frente às autoridades, eles entregaram um presente ao governador Gladson Cameli e para a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

Em seguida, se apresentaram estudantes de diversas escolas estaduais da capital acreana, com suas tradicionais fanfarras.





