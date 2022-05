Centro Dom Bosco recebe ação social de Inclusão Humanizada da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Nesta sexta, 6, o Centro de Atendimento Educacional Especializado Dom Bosco recebeu a ação social Inclusão Humanizada da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) promovida pela Associação Família Azul do Acre (Afac).

Durante todo o dia, diversos serviços sociais e de saúde são oferecidos gratuitamente como atendimento médico, aferição de pressão, vacinas, testes rápidos, orientação jurídica com a Ordem dos Advogados do Brasil, orientação de saúde bucal, entre outros.

De acordo com a presidente da Afac, Heloneida da Gama, além de atender as famílias, a atividade serve para informar a comunidade geral em relação ao TEA, a fim de reduzir a discriminação e o preconceito. “Nos últimos tempos estamos vendo um crescimento no número de diagnósticos. Isso está acontecendo porque agora há mais conhecimento”, explica.

A ação conta com apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), além de Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Ordem dos Advogados do Brasil, SEST e SENAT, Serviço Social do Comércio e Conselho Regional de Odontologia do Acre.

Durante a cerimônia de abertura do evento, a representante da SEE, Marilene Costa, disse que a Secretaria busca sempre o melhor para atender os alunos com TEA e nos últimos anos os avanços foram importantes. “Antigamente essas crianças eram excluídas do convívio escolar e hoje nós estamos trabalhando para que a inclusão aconteça em todo estado”.

Para o bombeiro Abraão Púpio, que é pai de um autista de 19 anos, estudante no Dom Bosco, iniciativas como essa são uma oportunidade de disseminar informação, de conscientização e de acalentar pais e mães que passam por dificuldades. “São momentos lúdicos, onde você encontra pessoas com problemas semelhantes aos seus e pode desabafar, além de ter acesso a serviços importantes e sem grandes filas de espera”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários