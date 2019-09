De acordo com a parlamentar, “saúde é compromisso e prioridade de meu mandato

A deputada Vanda Milani(SD) confirmou seu firme proposito de contribuir para o funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação em Rio Branco. A afirmação foi feita durante reunião de bancada em Brasília, esta quarta-feira,18, com a presidente do Hospital do Amor de Barretos, dr. Henrique Prata. Já instalado na capital acreana, o Centro Especializado de Reabilitação(CER) -quando em pleno funcionamento-vai ter condições de atendimento mensal a cerca de 200 a 700 pacientes(atenção secundária de baixa e média resolutividade nas áreas de traumatologia, ortopedia e fisioterapia)

Foram solicitados ainda recursos , -via emenda- para a conclusão de um pavilhão do CER localizado em Barretos para receber pacientes acreanos dependentes de tratamento de alta complexidade. O CER é focado fundamentalmente no atendimento de pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual entre outros. É vinculado ao Hospital de Câncer de Barretos mas trabalha com autonomia, podendo inclusive receber pacientes com deficiência motora oriunda do tratamento oncológico(de câncer).Para entrar em funcionamento em Rio Branco, o CER vai depender fundamentalmente das parcerias a serem estabelecidas com o Governo do Estado e recursos oriundos de emendas parlamentares.

A deputada Vanda Milani ,inclusive, garantiu que serão alocados em suas emendas impositivas para o Orçamento Geral da União(OGU/2020) recursos a serem aplicados no Hospital do Amor, localizado em Rio Branco, para potencializar o tratamento de câncer em todo o Estado. De acordo com a parlamentar, “saúde é compromisso e prioridade de meu mandato”.

