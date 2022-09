Cerca de 250 mil compareceram ao velório da rainha, diz governo

Eventos planejados de maneira meticulosa seguiram um cronograma minuto a minuto. Sepultamento foi no mesmo local onde está seu pai, o rei George VI, e sua mãe.

Depois de 4 dias de velório aberto em que o caixão foi visitado por cerca de 400 mil pessoas para homenagear a rainha Elizabeth II (entre elas, mais de cem chefes de Estado e membros da realeza de todo o mundo), o corpo da monarca foi sepultado nesta segunda-feira (19) no Castelo de Windsor, que fica nos arredores de Londres.

“A rainha foi sepultada junto com o duque de Edimburgo, na capela memorial do Rei George VI”, disse o comunicado no site da família real.

O duque de Edimburgo foi o príncipe Philip, marido de Elizabeth II, e o rei George VI foi o pai da monarca.

O dia do funeral foi declarado feriado no Reino Unido, e os eventos foram planejados de maneira meticulosa durante anos, seguindo um cronograma com horários precisos.

Veja abaixo cada etapa do funeral:

6h30 (2h30 em Brasília): Palácio de Westminster fecha as portas para o público

Christina Heerey foi a última civil a passar pelo caixão de Elizabeth II, às 6h34, marcando o fim do velório aberto ao público. “Um verdadeiro privilégio. Eu me senti muito honrada por ter tido a oportunidade de poder ir lá e vê-la”, disse Heerey em entrevista à “BBC.”

Antes do funeral, o caixão ficou desde o dia 14 no Palácio de Westminster para receber homenagens do público. Para ver a rainha, no entanto, as pessoas tiveram que enfrentar filas de mais de 8 km e até 17 horas de espera.

11h (7h em Brasília): cerimônia religiosa na Abadia de Westminster

Após uma procissão que acompanhou o caixão do salão onde foi o velório até a Abadia de Westminster, a cerimônia religiosa marca o início do funeral de Estado, onze dias após a morte da monarca.

Pela primeira vez, desde o início das cerimônias de despedida, os filhos mais velhos do príncipe William e Kate Middleton participaram de um ato oficial. Os príncipes George e Charlotte cortejaram o caixão da bisavó na entrada da Abadia de Westminster.

A cerimônia teve duração de aproximadamente uma hora. O sermão foi pronunciado pelo arcebispo de Canterbury e líder espiritual da Igreja Anglicana, Justin Welby.

Mais de cem presidentes, chefes de governo e membros da realeza de todos os continentes do mundo participam da cerimônia de funeral de Estado da rainha.

No final, após dois minutos de silêncio, a nova versão do hino nacional, agora com os dizeres “Deus salve o rei” foi tocado na missa, encerrando a cerimônia.

12h (8h em Brasília): Início da procissão até o Castelo de Windsor

Após a missa, começou a primeira parte do cortejo até o Castelo de Windsor. Um trajeto de 2,5 km até o Arco de Wellington, acompanhado pelos quatro filhos da rainha, além dos netos William e Harry, as esposas deles, Kate e Meghan, e dois dos bisnetos da monarca, os príncipes George e Charlotte, que são filhos de William e Kate.

Em todo o caminho, o Big Ben, o famoso relógio de Londres, tocou badaladas.

Sobre o caixão, além de um globo, o cetro e a coroa reais, foi colocado um buquê com um bilhete do rei Charles III, filho da monarca. O cartão diz: “In loving and devoted memory, Charles”, que pode ser traduzido como “Em memória amorosa e devotada, Charles”.

Além da família da rainha, participam do cortejo nada menos que 4 mil militares do Reino Unido e de países da Commonwealth – a comunidade de nações que fizeram parte do império britânico – além de funcionários próximos à monarca.

Depois, o caixão foi colocado em um carro para fazer o resto do trajeto, de mais de 30 km e com duração prevista de 2 horas, chegando ao Castelo de Windsor por volta de 15h (11h em Brasília).

15h (11h em Brasília): Procissão em Windsor

Após a chegada do caixão em Windsor, começa um cortejo até a Capela de São Jorge. O Rei Charles III e outros membros da família real acompanham a procissão pelo Castelo de Windsor até a entrada da capela.

Funcionários da rainha, como seus cozinheiros, também recepcionaram o corpo.

Mapa mostra local onde será o sepultamento da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: Arte g1

16h (12h em Brasília): Cerimônia na Capela de São Jorge

Última cerimônia de uma série de eventos do funeral da rainha Elizabeth IIacontece na Capela de São Jorge, local onde o caixão será sepultado. A missa conta com a presença da família real e de líderes mundiais.

A construção é dividida em duas grandes áreas. Parte dos convidados ficaram na nave, que é a porção inicial da capela. Na parte de trás, no coro, ficaram os membros da família real.

O caixão ficou posicionado no meio da área do coro. A coroa e o cetro reais e o globo religioso, itens que estavam sobre o caixão, foram levados para o altar no início da cerimônia. O rei Charles III colocou sobre o caixão um pano representando os guardas granadeiros, um dos mais antigos grupos da monarquia.

O Lord Chamberlain, o oficial mais graduado da casa real, então quebrou sua ‘varinha de ofício’, o que simboliza o fim de seu serviço à soberana, e a colocou no caixão.

Justin Welby, arcebispo de Canterbury, disse aos presentes que a dor sentida no Reino Unido e no mundo refletia a “vida abundante e serviço amoroso” da rainha.

A música que tocou no casamento da rainha em 1947 e sua coroação, seis anos depois, foi tocada novamente.

A cerimônia religiosa terminou com o caixão descendo automaticamente por um elevador para a área do sepulcro.

19h30 (15h30 em Brasília): O sepultamento da rainha Elizabeth II

A monarca foi sepultada junto com os corpos de seu pai, o rei George VI, de sua mãe Elizabeth e as cinzas de sua irmã Margaret. O caixão de seu marido, o príncipe Philip, também ficará no local.