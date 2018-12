Especialista dá dicas para estudantes que buscam seu espaço no mercado de trabalho

Entre janeiro e outubro de 2018, a abertura de vagas de estágio cresceu 14,5% no País em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE), que projeta 80 mil novas vagas de estágio ofertadas entre dezembro de 2018 e março de 2019. O crescimento é bem-vindo pelos estudantes, já que desde 2015 as vagas de estágio estavam em queda.

“Quando as empresas pensam em aumentar seus quadros, querem pessoas que contribuam para seu crescimento e desenvolvimento. Enxergam nos estagiários profissionais interessados, dispostos, com vontade de aprender e crescer”, avalia o professor Ademir Bueno, do curso de Administração do Centro Universitário Internacional Uninter.

Bueno defende que o estudante passe por vários programas de estágio ao longo da formação e, assim, conheça diversas áreas de atuação. Dessa forma, posteriormente, terá melhores condições para escolher a que mais se adequar ao seu perfil. “Colocar em prática o que se está aprendendo só contribui para a solidificação da aprendizagem, para não se limitar à visão acadêmica, tudo isso enquanto tem uma remuneração”, explica.

Dicas para quem busca uma vaga

Os estudantes que estão atrás de seu espaço no mercado de trabalho devem estar dispostos a enviar muitos currículos e a preencher formulários eletrônicos – tanto de organizações especializadas em estágio quanto das companhias em que têm interesse em estagiar. Outra dica é manter seus contatos atualizados e investir no networking, já que muitas vagas são divulgadas nas redes sociais.

Bueno também recomenda “fazer o dever de casa”, ou seja, lembrar que os conhecimentos adquiridos no curso podem auxiliar no estágio. Se chamado para entrevistas ou processos seletivos, é preciso estar sempre atento para não cometer erros simples. “É essencial apresentar uma comunicação assertiva, demonstrando que pode contribuir para que a empresa avance e alcance seus objetivos”, finaliza.

Assessoria de imprensa da Uninter

