De acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), fornecidos ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), 90 crianças estão disponíveis para adoção no estado. Dessas 90, 65 estão em Rio Branco, na espera por um lar. Também na Capital, 53 pessoas cadastradas estão aptas a adotar, e em todo o estado 103.

O número de crianças pode ser ainda maior, já que a assessoria de comunicação do TJAC informou à reportagem que as cidades de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Assis Brasil, não têm dados finalizados.

Em todo o país, de acordo com o CNA, existem cerca de 47 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Desses 47, apenas 7300 estão aptos judicialmente a serem adotados.

