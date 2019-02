O nível do Rio Madeira, em Rondônia atingiu a cota de 16,89 metros na tarde dessa sexta-feira (22). De acordo com a Defesa Civil de Porto Velho, mais de 400 pessoas já foram atingidas pela cheia, e desses, 68 foram afetados diretamente com a água invadindo quintais.

Fotografias mostram que o ponto onde se encontra a balsa do Madeira está completamente alagado, dificultando a passagem dos veículos de grande porte que transitam no local. O aumento do nível do rio já compromete o tráfego na BR-364, pois já se encontra parcialmente inundada, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal.

Todos as famílias atingidas pela cheia do Madeira estão sendo assistidos pela Prefeitura da capital com doações de cestas básicas e água mineral. A expectativa é que esse número aumente ainda mais se o nível do rio continuar subindo.

Na próxima segunda-feira, 25, secretarias municipais e instituições do Rondônia irão se reunir para viabilizar a organização de uma Sala de Situação, através da qual os atingidos pelo rio Madeira receberão ajuda. A prefeitura de Porto Velho leva em consideração a previsão de continuidade das chuvas para os próximos dias e, consequentemente, o agravamento da situação das áreas afetadas.

