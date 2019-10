O dia desta quinta-feira, 24, foi bastante agitado para a comissão que integra o presidente da República Jair Bolsonaro em Pequim. Gladson Cameli é o único governador que foi ao continente asiático a convite de Bolsonaro. Hoje, a agenda presidencial encerrou após várias reuniões com empresários chineses, além da participação de uma audiência e um jantar promovidos pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, com a presença de comitiva de CEOs de empresas da China.

Nesta quinta, Gladson também visitou a Muralha da China ao lado do presidente. “Nos reunimos com vários empresários da área de infraestrutura, saúde e educação, que querem investir [no Brasil e no Acre]”, disse o governador.

Segundo Cameli, o ‘grande dia’ será nesta sexta-feira, 25, quando ele irá assinar o acordo de interesses entre o presidente Bolsonaro e o presidente da china, Xi Jinping. “Será na província de Shandong e eu estarei como único governador que esta a convite da presidência”, destaca o governador do Acre.

Enquanto Jair Bolsonaro seguirá a agenda presidencial no país, Gladson deve retornar ao Acre no sábado (26). “É um encontro de extrema importância. Desde quando o presidente [Bolsonaro] assumiu, está cumprindo 100% do que prometeu para nós”. Ainda de acordo com Cameli, a bancada federal do Acre tem um papel fundamental em tudo que vem acontecido.

“O Acre será a porta de entrada de tudo que quisermos importar e exportar, no que tenha respeito ao Pacífico. Isso não só por nossa determinação, mas estrategicamente estamos posicionados numa área onde o mundo tem interesse, e os chineses estão de olhos bem abertos para o Brasil, eles querem mesmo investir”, garante Gladson.

