Entregue há 16 dias, o Hospital Wildy Viana, em Brasiléia, já tem goteiras e apresenta sérios problemas de infiltrações. É o que mostra um vídeo gravado no interior da unidade durante a chuva que atingiu a cidade na sexta-feira, 14.

As imagens foram gravadas no setor de urgência e emergência, na sala de medicação e no corredor entre os dois setores. A chuva dentro da unidade acabou prejudicando o atendimento ao público.

O hospital teve sua primeira etapa entregue no dia 29 de agosto passado pelo governador Sebastião Viana com laboratório, setor de urgência e emergência, observação, sala de curativos e de gesso e sala de raio-x com parede sem a devida proteção. O governo promete concluir a obra até o final deste ano.

Antes mesmo de entregar a obra, Sebastião Viana foi criticado pela oposição por ter batizado o hospital com o nome de seu pai, o ex-deputado federal Wildy Viana, já falecido, e por ter entregue apenas parte da unidade. Opositores acham que a obra além de mal feita é eleitoreira.

