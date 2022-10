Chuvas comprometem trecho rompido da BR-317 que tem desvio desde 2021

Da redação, com Raimari Cardoso

O excesso de chuvas dos últimos dias comprometeu um trecho da BR-317 entre o Entroncamento de Xapuri e Epitaciolândia que está com um desvio desde o ano passado, quando houve um rompimento.

Vídeo que circula na internet feito nesta quinta-feira (13) mostra uma situação de risco para os motoristas que trafegam na rodovia federal. A gravação mostra que a parte lateral do desvio foi levado pelas águas.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está com obras no local que consistem na construção de uma galeria de grandes proporções para recompor a pista de rolamento.

Desde quando o trecho sofreu o rompimento, alguns acidentes ocorrem no local envolvendo veículos de pequeno e grande porte. Como medida paliativa, o Dnit reformou a sinalização no local, inclusive instalando redutores de velocidade (lombadas).

Através de contato com um servidor do Deracre, que falou com o servidor Carlos Moraes do DNIT, respondeu que, com a erosão no desvio estavam trabalhando para concluir outro caminho. Mas, as fortes chuvas durante todo dia de ontem não permitiram a conclusão.

A previsão de término, seria para esta sexta-feira (14). Funcionários da empresa ficaram monitorando a segurança do desvio até mesmo durante a noite, tendo em vista que tá chovendo muito na localidade.

No entanto, pede-se cautela aos motorista ao se aproximarem do local e ao tentar atravessar.

Veja vídeo.

