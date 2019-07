O tempo previsto para esta terça-feira (9) é de encoberto a nublado com pancadas de chuva no Amazonas. No nordeste do Pará, parcialmente nublado a nublado com chuva. Há também a possibilidade de chuva no norte do Tocantins. No Amapá, Roraima e Rondônia, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com ventos fracos a moderados.Os termômetros variam de 13°C a 36°C, e a umidade relativa do ar tem mínima de 20% e máxima de 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET