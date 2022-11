Ciclismo acreano ganha bronze nos jogos escolares

Por Willamis Franca

A acreana e atleta de fisiculturismo, Andréia Gadelha, postou recentemente em suas redes sociais seu passaporte com o visto americano que lhe permitirá competir no maior evento de fisiculturismo do mundo OLYMPIA. Andréia recentemente venceu um dos mais competitivos campeonatos de fisiculturismo no Brasil, o Mr. Olympia Amador.

Pela primeira vez, na sua curta carreira como atleta profissional de fisiculturismo, Andreia Gadelha conseguiu conquistar o título de campeã da Wellness. Visivelmente emocionada, após levantar o troféu, ficou claro o tanto que a atleta se dedicou para buscar esse Top 1.

Em suas redes sociais, Andréia compartilhou a emoção em ter conquistado seu visto para ir até Las Vegas representar o Brasil em sua categoria.

“Nossa, que felicidade! Peguei meu Visto. Só Deus sabe os dias que eu fiquei angustiada e preocupada com esse Visto por não saber se iria ser aprovado e depois quando que iria chegar. Mas sempre mantive minha fé e pedindo sempre pra Deus acalmar meu coração e hoje estou aqui com meu visto em mãos pra viajar para Vegas para o maior campeonato do Mundo, o OLYMPIA, OBRIGADO DEUS”, disse a atleta, que viaja no próximo dia 19.

O campeonato irá acontecer do dia 15 até 18 de dezembro de 2022. Andreia comentou que tem menos de dois meses de preparação pra esse campeonato. Ela afirmou também que por ter vindo de dois campeonatos seguidos, sendo eles o Olympia Amador, onde ela se tornou pro, e o segundo, em Recife, onde já concorreu sendo pro e venceu na sua categoria, garantindo assim sua ida ao OLYMPIA 2022, em Las Vegas.

Andreia Gadelha conversou com a nossa equipe por WhatsApp e comentou como ela se sente sendo uma das poucas pessoas a terem esse privilégio de conseguir competir no maior campeonato de fisiculturismo do mundo.

“O que eu estou sentindo é surreal. Quem diria, que do interior do Acre, na capital do Acre, para o mundo? Para o maior campeonato de fisiculturismo da história, o Olímpia, em Vegas. Nossa, que sensação maravilhosa! Estou numa sensação que foi de dever cumprido e de acreditar mais em mim. Correr atrás, como eu sempre fiz, mesmo com todas as dificuldades. Deus sabe das minhas lutas. Então ele disse que era a minha hora de brilhar. Eu estou aqui. Vou representar o Brasil no maior campeonato do Mundo. Massa! Que emoção!”, comenta.

E completa: “ainda mais com o visto em mãos, que era uma das coisas que estava sendo impossível de última hora. Mas Deus é tão bom que Ele não faz nada pela metade. E eu acreditei e mantive a minha fé em Deus. Mostrou mais uma vez que eu estava pronta mais uma vez para brilhar. E eu estou aí, no meu melhor, curtindo o momento. Vai, Brasil!,” disse Andréia Gadelha ao Notícias da Hora.

