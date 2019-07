A Rede Nacional de Governança Colaborativa da Justiça Estadual está realizando uma pesquisa participativa para a construção das Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2020.

Qualquer cidadão, advogado, defensor público, membro do Ministério Público, servidor do

Judiciário ou magistrado, poderá emitir suas opiniões e fazer suas contribuições acerca das metas nacionais do Poder Judiciário para o próximo ano.

A pesquisa pode ser acessada AQUI, e vai até dia 11 de agosto. A iniciativa atende ao disposto na Resolução nº 221/2016, do CNJ, que dispõe sobre a importância dessa participação no processo decisório de opiniões e visões sobre os diversos segmentos e instâncias do Judiciário. A consulta pública é oriunda do esforço conjunto de 20 tribunais estaduais, por meio da Rede Nacional de Governança da Justiça Estadual.

O participante pode emitir suas considerações, sugerir alterações ou novas propostas de metas. O tema é “Gestão Participativa, Juntos por uma Justiça Ainda Melhor”, reforça o objetivo da atividade, que é a obtenção de opiniões e considerações que aprimorem o trabalho da Justiça e as políticas judiciárias.

Todas as informações prestadas são protegidas e será garantido seu absoluto sigilo, não sendo, sob nenhuma hipótese, divulgado os nomes e opiniões de seus participantes, tampouco cedidas, no todo ou em parte, quaisquer dados ou informações prestadas.

*Com informações da Gecom/TJAC

Comentários