Rio Branco contabiliza mais de R$ 13 milhões em repasses durante o mês de maio. Demonstrativo foi publicado no DOE nesta quinta (6).

Por G1 AC — Rio Branco

As 22 cidades do Acre receberam, durante o mês de maio, mais de R$ 28 milhões em repasses. A informação consta no demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual, divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) no Diário Oficial do Estadual (DOE) nesta quinta-feira (6).