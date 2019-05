Neste sábado (18), o céu deve ficar de encoberto a nublado na região Norte. No Acre e no sul de Rondônia, ainda há predomínio de sol e ar seco. Muitas nuvens se espalham e chove desde cedo na região de Manaus e norte do Amazonas, noroeste do Pará e no Amapá. Nas demais áreas, faz sol e o calor provoca pancadas de chuva localizadas.

Na região, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 35ºC.

A umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.