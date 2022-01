Coautor de homicídio em Sena Madureira é preso pela Polícia Civil em menos de 24h

Ascom/Polícia Civil do Acre

No primeiro dia do ano, foi preso em flagrante pela Polícia Militar o autor A.S.C de 23 anos por cometer o crime de homicídio que vitimou Erivaldo de Paula Nascimento no 2° Distrito em Sena Madureira.

O flagranteado foi levado à Delegacia de Polícia pela Polícia Militar, tendo a Delegada de Plantão na Regional Purus Mariana Gomes ratificado o flagrante e formalizado o procedimento.

A vítima foi removida para o IML.

Durante a lavrarura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) , apurou-se que o conduzido teria agido juntamente com T. S.C de 32 anos, que também foi preso no início da tarde deste domingo pela Polícia Civil após a representação pela sua prisão pela Delegada e deferimento pelo juízo.

Segundo as informações, após um desentendimento entre as partes que estavam ingerindo bebida alcoolica no local, um dos autores derrubou a vítima no chão e o outro desferiu uma paulada em sua cabeça, vindo a vítima a óbito no local.

Desta forma, ambos os autores do crime foram presos preventivamente em menos de 24h.

