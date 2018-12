Homens do Corpo de Bombeiro do 5º BPCIF e policiais do 10º Batalhão do Alto Acre, foram acionados na noite deste sábado, dia 8, para atender uma ocorrência no ramal do KM 75, da BR 317 (Estrada do Pacífico) envolvendo três pessoas.

As informações iniciais davam conta que uma pessoa teria sido assassinada a golpes de arma branca (faca) e outra se encontrava ferida. Ao chegarem no local, a denuncia foi confirmada, além do suspeito ter sido localizado e detido.

Segundo foi apurado na delegacia de Brasiléia, para onde o suspeito foi levado, Nivaldo Roberto Lopes Bezerra (26), conhecido pelo apelido de ‘Periquito’, teria ido cobrar uma dívida que tinha com Dervison Lima da Cunha (26). Em dado momento, iniciou-se uma confusão e foi quando Sebastião Soares da Silva (50), tentou separar os dois.

‘Periquito’ se aproveitou do momento, pegou uma ‘faca’ que estava na cintura de Sebastião e correu atrás de Dervison, ainda lhe ferindo na região da cintura. Novamente ao tentar apaziguar a situação, o acusado se voltou contra quem não tinha nada com o caso.

Sebastião recebeu um golpe fatal no lado do peito direito e caiu. Sem poder receber atendimento devido a distancia, foi a óbito no local. Somente com a chegada dos socorristas e da Polícia Militar, foi possível deter ‘Periquito’ em flagrante nas proximidades em visível estado de embriagues alcoólica.

Dervison foi levado para o hospital em Brasiléia, sendo necessário sua transferência para a Capital. Já o acusado, foi guardado em uma das celas da delegacia para esperar o efeito da bebida e conversar com o delegado, sobre o caso que quase terminou em duas mortes.

O corpo de Sebastião também foi levado para o IML na Capital, onde passaria pelo laudo cadavérico, para ser liberado depois aos familiares.

