O Colégio Tiradentes, o primeiro estabelecimento de ensino militar do Acre, administrado pela Polícia Militar (PMAC) teve sua inauguração oficial realizada na manhã desta quinta-feira, 6 de dezembro, após a entrega do prédio.

A estrutura conta com 12 salas de aula, laboratórios de informática e de ciências, biblioteca, quadra poliesportiva, auditório com capacidade para 150 pessoas, entre outros setores. Todas as salas de aula possuem sistema de som, computador, data show e tela de projeção, o que favorece o processo de ensino-aprendizagem.

“Nosso colégio atende alunos de 32 bairros da capital e até de municípios adjacentes, como Porto Acre, Bujari e Senador Guiomard. Contamos com um efetivo de professores da Secretaria de Educação e da Polícia Militar, além do pessoal de apoio. Enfim, temos uma condição boa para desenvolver nosso trabalho”, declara o major Agleison Correia, diretor do colégio.

O coronel Marcos Kinpara, comandante-geral da PMAC, esteve presente na solenidade e reafirmou o compromisso com a sociedade acreana, seja quais forem as formas de promover segurança pública, preventiva ou repressiva.

_“O colégio Tiradentes irá sem dúvidas contribuir com a formação educacional, ética e cidadã dessa centena de jovens. Graças à parceria realizada com a secretaria de Educação e, também, aos militares envolvidos neste projeto, hoje temos um centro de ensino que já é referência no estado. Seja de qual forma for, dentro do nosso alcance, a Polícia Militar sempre irá auxiliar o cidadão acreano”, destacou o comandante-geral._

O ano letivo teve início em março e atualmente o colégio atende 562 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, tanto da comunidade como dependentes de policiais militares.

