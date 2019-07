Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Eudemir de Abreu, de 33 anos e deixou Amiraldo Silva França, de 50 anos, gravemente ferido na madrugada deste domingo (14) na Avenida Antônio da Rocha Viana, esquina com a rua Adam Smith, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Eudemir e Amiraldo trafegavam em suas motocicletas no sentido centro-bairro quando foram atingidos por uma caminhonete de cor prata que trafegava no mesmo sentido. Com impacto, Eudemir ficou com a cabeça esmagada e Amiraldo foi arremessado e sofreu fraturas. O motorista da caminhonete fugiu do local.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Eudemir já se encontrava morto. O outro motociclista foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

O corpo de Abreu foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

As motocicletas foram encaminhadas ao pátio do Detran.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

