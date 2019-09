Entre as vítimas, que foram levadas ao Pronto Socorro, estão dois idosos

Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros, ocorrido no quilômetro 5 da Rodovia AC-90, Estada da Transacreana. Um Fiat Pálio de cor prata trafegava no sentido Rio Branco-Transacreana e colidiu frontalmente com carro Corsa Sedan de cor prata, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, Maria das Neves Soares de Mendonça, de 46 anos, sofreu fratura na clavícula, o idoso Eucino Lourenço Rodrigues, de 66 anos, uma possível fratura na bacia, Maria do Carmo de Silva, de 78 anos, sofreu um corte na perna e na cabeça, José Plínio Gomes, de 56 anos sofreu uma fratura de fêmur.

As vítimas foram levadas para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Comentários