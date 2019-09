Um grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta tirou a vida do idoso Sebastião Nolberto da Silva, de 79 anos e deixou um homem identificado por populares como Luciano, gravemente ferido na manhã deste domingo (22) na rodovia AC-40, próximo a uma fábrica de vidros em Senador Guiomard, distante 27 km de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da moto modelo Bros de cor vermelha, placa NAA-4048 trafegava no sentido trevo-centro de Senador Guiomard, quando colidiu com o ciclista que trafegava no mesmo sentido, atravessando a rodovia. Com impacto o idoso foi arremessado cerca de 20 metros e sofreu várias fraturas pelo corpo, a bicicleta ficou totalmente destruída. O motociclista caiu sobre o asfalto e também ficou gravemente ferido.

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar no local, Sebastião já se encontrava morto. Foi prestado os primeiros atendimentos ao condutor que inicialmente foi conduzido ao hospital do município em seguida foi encaminhado em estado de saúde gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A bicicleta do idoso e a moto foram levadas pelos familiares e a rodovia foi totalmente liberada.

