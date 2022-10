Colisão entre motos na capital deixa homem ferido na perna

Ascom/Iapen-Polícia Penal

Policiais Penais da equipe B da Unidade de Regime Fechado n°01 frustraram mais um plano de fuga de presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco. O fato aconteceu por volta das 21h30 deste sábado, 8. Se concretizado, pelo menos 27 presos alcançariam a área externa do presídio.

De acordo com a equipe, os policiais obtiveram informações acerca do plano de fuga em andamento. Após o recebimento da informação, iniciaram diligências com objetivo de encontrar o local e apreender materiais ilícitos onde seria executada a fuga.

Os policiais descobriram que as grades do portão da frente do pavilhão H estavam serradas e, por conta disso, acionaram reforço policial e adentraram ao pavilhão, iniciando uma revista geral que culminou com a localização e apreensão dos materiais ilícitos que estavam escondidos dentro das celas 02,13,14,19 e 26, que seriam utilizados para a fuga. Dentre os materiais, estavam cordas artesanais, feitas de pano, e ferros no modelo pinhal feito de forma artesanal que seriam utilizados contra a equipe policial.

Diante dos fatos, os materiais foram apreendidos e os presos que participaram do planejamento foram identificados e isolados preventivamente para que uma investigação administrativa seja realizada.

