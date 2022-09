Colisão entre veículos deixa mulher ferida e carro capotado no Bosque

Após o desabamento de parte do forro, ocorrido no último final de semana, mudanças significativas estão sendo feitas no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A partir desta segunda-feira (5), os atendimentos no Pronto Socorro, por exemplo, passarão a ocorrer no prédio da Biblioteca pública, localizado ao lado do cartório eleitoral. Além disso, os pacientes internados foram todos removidos para o prédio onde hoje funciona o SAMU.

Dentro das mudanças estabelecidas consta, ainda, o centro obstétrico que, de agora em diante, também passa a funcionar na biblioteca. Por enquanto, apenas a lavanderia, o laboratório, a farmácia e a cozinha permanecem em funcionamento no hospital.

Mas, o Governo do Estado, por meio da Sesacre, já está providenciando um novo prédio para instalar toda a estrutura do Hospital enquanto se conclui sua reforma e ampliação. Esse prédio fica situado em frente ao Fórum Desembargador Vieira Ferreira.

No último sábado, a secretária estadual de saúde, Paulo Mariano, esteve em Sena Madureira com toda a sua equipe acompanhando de perto a situação. “A gente veio para ver a organização do novo espaço e dar o apoio devido aos funcionários bem como aos nossos usuários. Nesta semana, toda a estrutura do hospital será transferida para o novo prédio”, confirmou.

No acidente registrado, o cadeirante Izailton Gadelha foi ferido gravemente e acabou indo a óbito em Rio Branco na passagem de sábado para domingo.

O Hospital João Câncio Fernandes está sendo reformado e ampliado pelo Governo do Estado.

