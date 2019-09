Um homem de 57 anos de idade, identificado como Raimundo da Silva Costa, foi mais uma vítima de derrubada na zona rural do município de Brasiléia, durante a tarde desta segunda-feira, dia 23. A vítima teria sido levada por terceiros até o hospital na cidade.

Segundo foi levantado até o momento, Raimundo, conhecido pelo apelido de “Careca”, estava na companhia de parentes, participando de uma derrubada quando parte de uma árvore caiu encima de seu corpo.

Raimundo ainda foi socorrido, colocado dentro de um carro e trazido para a cidade, mas, não resistiu e faleceu antes mesmo de receber os primeiros socorros no hospital de Brasiléia.

A distancia do local, acesso pelo ramal localizado no km 52 da BR 317 (Estrada do Pacífico), com mais 25 de ramal e outros dentro da mata, teria dificultado sua remoção, afim de chegar com vida no hospital e ser socorrido.

As autoridades teriam sido acionadas para tomar ciência do fato. O caso inicialmente seria tratado como fatalidade e após exames junto ao IML, poderá dizer o que afetou internamente no corpo da vítima, casuando sua morte.

Mais informações a qualquer momento.

