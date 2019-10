Um homem identificado como Josafá Maris de Oliveira da Silva, que transitava na BR 317, Estrada do Pacífico, no km 70, perdeu a vida após ter sido atropelado por um taxi lotação que ia sentido Brasiléia/Assis Brasil nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 14.

Segundo foi apurado pelas autoridades policiais, o taxista identificado como Jaci Frota Batista, realizava uma ultrapassagem na BR quando aconteceu o acidente. Consta que acabara de passar do veículo que ia à sua frente pela esquerda, quando percebeu sem ter como desviar, a moto que fazia manobra para a mesma via da estrada, tentando acessar um ramal.

“Fui ultrapassar um carro que estava na minha frente, um pálio, e mais a frente do pálio ia o motoqueiro e eu não vi porque estava atrás do pálio e quando fui ultrapassar ele virou para entrar no ramal do Alemão e bati nele e me deparei com a parada de ônibus”, contou.