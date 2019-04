Coluna da Gina Menezes

Não vai romper

Não esperem que o deputado Alan Rick (DEM) rompa com o governado Gladson Cameli (PP). Se quisesse teria feito ontem mesmo na ocasião da publicação da exoneração do secretário de Planejamento Raphael Bastos.

Pesou e ficou com o que já tem

O silêncio de Alan Rick e essa declaração de que irá esperar para conversar com Cameli é prova de que ele colocou na balança suas dezenas de indicações no governo e optou por manter o conquistado. Sobrou para Raphael.

Esposa e irmã

O deputado Alan Rick tem no governo a esposa com salário de diretora da Sesacre e a irmã também com salário de diretora na Secretaria de Comunicação, sem contar as dezenas de outros cargos.

Mais de 20

Informações de bastidores da política e de pessoas ligadas ao próprio DEM dão conta de que a cota pessoal da esposa de Alan Rick, em sua maioria parentes, somam mais de 20 cargos.

Da cota familiar

Pessoas ligadas ao DEM afirmam que as indicações feitas pela esposa de Alan Rick não são do partido e, sim, pessoais. Não teria sido o partido que indicou e, sim, o clã familiar.

Por que mesmo?

Resta saber porque o DEM abriu mão de indicações e coube à cota pessoal de Alan Rick e da esposa.

Racha

Em conversa ontem com esta colunista, o secretário-geral do DEM, Paulo Ximenes, afirmou que o partido irá rachar e parte dele não apoiará Cameli.

Nada de terceirização de decisão

Gladson Cameli garantiu a esta colunista que não houve qualquer tipo de interferência e nem retaliação de sua decisão de demitir Raphael Bastos.

“Os Notáveis”

Cameli também garante que Raphael Bastos não foi demitido por conta de ter batido de frente com o grupo “Os Notáveis”.

Ghelen Diniz

O deputado Ghelen Diniz (PP) tem se mostrado antipático na liderança do governo. Pouco diplomático e dado a ataques a colegas.

Não pega bem

Não pega bem o deputado Ghelen Diniz ficar ameaçando o deputado Calegário de reprimenda porque o colega afirmou que alguns parlamentes receberam ligações de diretores da Energisa.

Debates

Se o parlamento não for lugar para debates e denúncias lugar nenhum no mundo mais o será.

