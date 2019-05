Atitudes positivas

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem repaginou ações no universo da saúde municipal. Esse modo sensato de encontrar soluções para a demanda reprimida é sempre bem-vindo.

Mas cavoucar pereba

…e deixar aberta não pode. Tais ações devem acontecer com frequência nas diferentes especialidades. Os atendimentos e tratamentos precisam serem conclusivos em todas as suas etapas. O paciente necessita de acompanhamento sistemático enquanto durar o período terapêutico.

O Hospital Wildy Viana…

…tem superlotação de pacientes ambulatorial para consultas, controles ou tratamentos. Essa demanda apresenta perfil clínico específico de atendimento nos postos de saúde.

Quando o município…

…não assume seus pacientes, a pressão recai sobre o hospital. A sobrecarga trava os serviços essenciais, sacrificando os profissionais de saúde e penalizando quem realmente precisa de urgência e emergência.

E por falar em saúde…

…foi aprovado o projeto de lei complementar 37 de 2013, antidrogas. Falta apenas a sanção do presidente Bolsonaro, a lei insere as comunidades terapêuticas ao Sistema Nacional de Saúde Pública Ante Drogas e viabiliza a internação involuntária de dependentes químicos para o tratamento adequado.

Enquanto isso…

…o Supremo Tribunal Federal deverá analisar a lei 11.343/2006 que discorre sobre crime portar drogas mesmo que seja para consumo próprio.

A polêmica em torno da reforma da previdência…

…parece está longe de acabar, um grupo de Deputados, se articulam para apresentar novo texto de reforma a Comissão Especial de Análise. No momento, em tese, o texto enviado pelo governo é a pauta apreciada. Com a reforma da previdência do jeito que está o pobre pagará o pato.

Peitudo!

O Presidente Jair Bolsonaro sai em defesa do filho. O Senador Flavio Bolsonaro, investigado por esquema criminoso. Enquanto o MP do Rio demonstra indícios de esquema envolvendo Flávio, o Presidente garante ser ele, o alvo de seus adversários. Bolsonaro propõe abrir seu sigilo bancário sem temer.

Corporativismo criminoso

Por que não mexer nos grandes? A sensação de impunidade quando o bandido é rico e poderoso não dá tréguas. É fato, sempre que as coisas vão mal no Brasil, a culpa recai sobre o pobre. Inerte testemunhamos bandidos ricos soltos e pobres amordaçado. Quisera eu entender!

Educação.

Com tanto burburinho em torno da educação no Brasil, Elmer Vicenzi, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais pede demissão desfalcando a comissão de frente do Ministro da Educação Abraham Weintraub.

O Ministro da Educação

…foi convocado a prestar esclarecimento, na Câmara dos Deputados, sobre o corte de verbas discricionárias. Continuo defendendo o ensino superior com suas particularidades.

Haverá prejuízo…

…na aquisição de materiais básicos, equipamentos, serviços de energia, recursos humanos, etc. Penalizar o estudo científico, tecnológico e pesquisas, não será o caminho adequado.

Sabatinado…

…entre ofensas, contradições e ironias a culpa foi atribuída ao governo anterior. Criticando a situação da educação no País, Weintraub deixou claro que o governo, no momento está focado apenas no ensino básico e técnico.

Os protestos…

…contra o corte de verbas das Universidades tomaram conta do Brasil. Em mais de 200 cidades estudantes, professores e pesquisadores, com faixas, cartazes e megafones em punho, marcavam o ato.

Se há indícios de corrupção…

…ou qualquer ato ilícito, nas Universidades Federais, cabe a justiça investigar e punir os responsáveis. Nivelar por baixo os erros é errar duas vezes.

Faculdade para todos

Essa medida certamente prejudicará centenas de estudantes carentes. O acesso ao ensino superior para muitos jovens representa a única saída construtiva de vida melhor.

No Acre…

…durante a manifestação houve panfletagens. A insatisfação com o contingenciamento da verba discricionária e a avaliação do ato por Jair Bolsonaro, foi considerado ofensivo e desrespeitoso pela categoria.

E por falar em educação…

…a professora Rosimari Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Educação no Município de Epitaciolândia, mostra sua capacidade de inovações. As capacitações e oficinas preparatórias para educadores, as reformas das escolas estaduais e a aquisição de ônibus para transportar os alunos fazem parte do pacote de prioridades e reconhecimento de uma boa gestão.

