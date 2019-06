AcreDito!

Todo mundo pode fazer alguma coisa, basta querer.

O momento de integração.

Em solenidade no dia primeiro de junho, o Governador Gladson Cameli, firmou parcerias com as prefeituras do Alto Acre para recuperação dos ramais. Aquele momento, aos agricultores contemplados representou a possibilidade de frear prejuízos acumulados ao longo dos anos.

No Acre…

…o período chuvoso é intenso e as alagações castigam a população. Durante a temporada invernosa há erosões nos ramais, desmoronamentos, quedas de pontes e pinguelas. As rotas de escoamento da produção e transportes escolares ficam comprometidas ou interditadas.

Invisíveis.

Com a chegada das chuvas os agricultores sofrem o stress de quem tem suas necessidades básicas cerceadas. Os paliativos são tóxicos porque adiam ações efetivas e prolongam aflições no reino da miséria.

Vistos e reconhecidos como cidadãos.

No evento, com imensa plateia, os gestores falaram a mesma linguagem. Perfeito! Cuidar do povo com responsabilidade, faz toda a diferença. Sempre cabe a reflexão do compromisso sobre os sonhos dos agricultores e seringueiros em modificar suas realidades.

Ter gestores que acreditam e incentivam.

Governar em parcerias, sem distinção de cor ou sigla partidária é previsão de boa gestão. As prefeituras do Acre precisam de apoio para a recuperação de ramais. No Alto Acre, também é assim, isso é fato! Com essa parceria, centenas de colonos serão beneficiados e fortalecidos com igualdade.

Os agricultores e seringueiros…

…que ao longo dos anos permanecem ao fio da exaustão, ganhar um olhar afetuoso representa o reconhecimento de sua relevância na construção uma sociedade produtiva e justa.

Dose caprichada de otimismo.

A importância de ações como esta, tem significado ímpar para quem lavra de sol a sol. Nada é capaz de expressar a força desses trabalhadores que transformam em coragem, as dores e a fragilidade da fadiga diária.

Razão pela qual levanto a bandeira…

…e demonstro respeito aos gestores que escolhem governar apoiados em metas racionais, relativas às demandas erguidas na campanha e durante o mandato.

Esses trabalhadores…

…que dinamizam a agricultura estadual, já conquistaram o espaço físico para comercializar sua produção, prova disso são as feiras semanais com legumes, verduras e frutas fresquinhas. A recuperação dos ramais representa para eles, avanços de muitas pelejas.

Sem hipocrisia!

O ganho será para todos. Não há discurso perfeito, nem promessas garantidas mas recuperar a esperança de quem sonha com dias melhores é glorioso, melhor ainda é concretizar as ações, com honra.

E como o sentimento de utilidade…

…depende do processo construtivo. As ações propostas caminhando bem, o produtor certamente terá prazer em realizar seu oficio como peça importante, no processo de desenvolvimento do estado.

Acredito!

Aos gestores desejo boa sorte. Os discursos foram afinados, afiados e belos. Se a prática seguir esse caminho, as metas alcançadas serão positivas, mesmo que não sejam em sua totalidade.

População satisfeita…

…em tempos de crise, enxerga o futuro, projeta a vida e não ignora os deveres.

